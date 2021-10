Le-Havre. Les "motards en colère" contre les zones à circulation restreintes

Les zones à circulation restreintes (ZCR) sont déjà mises en place à Paris (avec Crit'Air), mais également à Grenoble et à Lyon pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution aux particules fines. En Normandie, Rouen et Le Havre se sont engagées à installer des ZCR avant 2020. La Fédération des motards en colère souhaiterait exclure les motos du dispositif. Un rassemblement est prévu le samedi 23 septembre 2017 au Havre à partir de 13h00 depuis le centre routier. Pour aiguiller les motards vers Le Havre, des départs sont prévus depuis Caen, Rouen, Évreux, Argentan et Saint-Lô. 3 à 4 000 motos sont attendues par les organisateurs.

Gwen-Aël Lamoureux, le coordinateur de la Fédération des motards en colère de Seine-Maritime, était l'invité de la rédaction vendredi 22 septembre 2017: