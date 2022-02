Deux bas-normands récompensés aux Olympiades internationales des métiers

10 médailles pour la France aux 41èmes Olympiades internationales des métiers qui se sont achevées hier soir à Londres. Deux bas normands, Albéric Alexandre et Brice Justice, remporte chacun un médaillon d?excellence dans leur domaine, en art floral et en administration des réseaux informatiques.... les Pays de la Loire remportent, une médaille d?argent et une de bronze...

La Basse-Normandie est candidate à l?organisation de l?édition 2014-2015 de ces Olympiades internationales des métiers

