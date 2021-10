Caen. La carte sonore débarque dans les restaurants à Caen

C'est à La Table des Matières, restaurant accolé à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (Calvados), qu'avait lieu le lancement de la carte sonore, destinée aux clients mal-voyants, mercredi 20 septembre 2017. Benoît Guillaumin, également chef Aux Casseroles qui Chantent, a été le premier à prendre part au projet à Caen : "Je suis un peu la mascotte des cartes sonores." Satisfait des premières impressions du produit, il manifeste sa volonté de pousser plus loin ce projet qui doit "faire en sorte que ce handicap s'oublie".

Lecture audio de la carte

L'idée de la Carte sonore est née en 2015 suite à une commission de la Jeune chambre économique de Caen, et devrait désormais apparaître dans certains restaurants de l'agglomération. Le client, une fois la carte en main, a à sa disposition un petit boitier doté de trois boutons qui permettent de lancer un enregistrement sonore présentant le menu.

Noël Hallé, correspondant dans le Calvados pour l'association Rétina, et lui-même malvoyant, a eu l'occasion d'essayer le produit qui "marche très bien et est relativement confortable à utiliser". Maniable et simple d'utilisation, la Carte sonore est selon lui "un bon outil mais il ne faut pas pour autant négliger le rôle humain et les explications du serveur".

Laure Guillard, la présidente de la JCE de Caen, veut elle aussi voir plus large et "envisager une utilisation pas seulement pour les mal-voyants".