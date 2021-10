En haut de l'avenue de la Côte-de-Nacre, Les Petites Cocottes valent bien un arrêt. Dans une ambiance décontractée, le bistrot propose plusieurs formules toutes servies dans de petites… cocottes. Au choix: l'oeuf cocotte à la crème fraîche accompagné de toasts grillés, la cocotte provençale composée de deux pilons de poulet et de petits légumes et la cocotte pécheur à base de poissons et de légumes.

Les formules varient entre 12,60€ et 13,80€ (en fonction de la cocotte choisie) avec un dessert. Et les petites douceurs ne sont pas pour nous déplaire. Mon amie a craqué pour le brownie aux spéculoos accompagné d'une crème anglais. Quant à moi, j'ai succombé au crumble de pommes et caramel au beurre salé.

Cuisine maison

En dehors des cocottes, la maison propose des hamburgers et des salades copieuses. Tout est fait maison. Chaque jour des entrées, plats et desserts différents sont proposés. Seul petit bémol, aux Petites Cocottes il ne faut pas être à la minute. Lors de notre passage, le service était un peu lent mais rien de bien grave compte tenu de la qualité des plats.

Pratique. Les Petites Cocottes. 11 avenue de la Cote de Nacre à Caen. Tél : 02 31 53 23 90. Ouvert du lundi au samedi.