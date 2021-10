Rouen. Alzheimer: Quel accompagnement pour les aidants?

Quelles attitudes, quels comportements adopter face à ce trouble si particulier que représente la maladie d'Alzheimer? Comment réagir devant les difficultés cognitives de son proche? Comment faire face aux éventuelles réactions agressives? Autant de questions que sont amenés à se poser les quelque 2 millions d'aidants en France qui accompagnent les 900 000 personnes atteintes. Sans statut particulier, le plus souvent sans aide des pouvoirs publics, ces aidants sont pourtant au coeur du système de santé.

Des associations, comme France Alzheimer, leur proposent des formations, des temps d'écoute, pour décompresser, et réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Lorraine Gagnière est neuropsychologue pour l'association France Alzheimer 76 et anime ces temps de partages et d'écoute. Elle était l'invitée de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 21 septembre 2017, à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. Interview à réécouter en replay: