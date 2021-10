Rouen. Les Virades de l'espoir ce week-end pour lutter contre la mucoviscidose

Donner du souffle à ceux qui en manquent, c'est le leitmotiv des Virades de l'espoir. Chaque année, l'événement permet de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose, cette maladie génétique qui affecte principalement les voies respiratoires. À Rouen (Seine-Maritime), différentes activités sont prévues espace du Palais puis au conservatoire.

"7 200 personnes sont atteintes par la maladie en France et deux millions sont porteuses du gène mais l'ignorent", indique Cécile Cauchois, responsable de la Virade de Rouen et maman d'une jeune fille atteinte par la maladie. Alors l'organisatrice espère attirer le plus de monde possible avec notamment un flash mob à 12h30 espace du Palais.

À travers cette manifestation, c'est un message d'espoir que porte Cécile Cauchois : "C'est une manière joyeuse de lutter aux côtés des malades et des familles, la médecine va trouver!" Retrouvez toute la programmation de la Virade Rouen ici et celles des autres Virades là.