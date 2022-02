le temps restera généralement nuageux, avec quelques brèves éclaircies .... T° de 12 à 17°

T° douces ce mercredi matin .... 12° à L?Aigle, 12°3 à Mortagne, 12°7 à Argentan et à Flers, 13°3 à Alençon.....



Les journées se suivent et se ressemblent. En cours de matinée, la vaste couche de nuages bas donne des petites crachins épars dans un air humide et localement brumeux. A peine mieux cet après-midi, avec tout de même une chance d'entrevoir quelques éclaircies.



Les températures sont stationnaires ...16 / 17 degrés cet après-midi.

