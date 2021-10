Rouen. Loi travail : mobilisation en baisse à Rouen

Plus de 5 000 selon la CGT et 2 900 selon la police. Comme d'habitude, difficile de placer le curseur entre ces deux estimations, mais il apparait évident que la mobilisation était moins forte ce jeudi 21 septembre 2017, à Rouen (Seine-Maritime), que celle de la semaine passée.

"Ne rien lâcher"

Pourtant, la météo était bien plus clémente et les portuaires et des étudiants s'étaient joints au mouvement. Mais le cortège paraissait bien moins long et plus clairsemé. Pour autant, cette participation en baisse n'a pas entamé la motivation des manifestants. Du cours Clémenceau à la préfecture en passant par la voie du Teor, tous protestaient contre les ordonnances sur la Loi travail du gouvernement.

Pour Rachid, employé de Renault à Cléon, le but était de prouver "que la colère n'a pas baissé et qu'on ne lâchera pas. Si il veut pas passer, il devra passer en force comme l'avait fait Manuel Valls avec le 49-3".

A #Rouen la foule se disperse. Un appel est lancé à rejoindre la grève des transporteurs dès lundi. — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 21 septembre 2017

À la fin de la déambulation, les organisations syndicales ont appelé à poursuivre le mouvement. Dès ce lundi 25 septembre 2017 au côté des transporteurs, avant , pourquoi pas, de reprogrammer d'autres manifestations dans les jours à venir.