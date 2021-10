Caen. Ouragans aux Antilles : où faire un don en Normandie pour les sinistrés ?

C'était le 6 septembre 2017… l'ouragan Irma a frappé les îles françaises de Saint-Barthélémy et Saint-Martin aux Antilles. En métropole, et notamment en Normandie, les actions se multiplient pour venir en aide aux sinistrés et participer à distance à la reconstruction de ces territoires.

Foire de Caen

Dans la région, via la Croix Rouge, des fonds sont collectés à la foire de Caen (Calvados), sur un stand situé à la sortie de l'exposition consacrée à la "France du bout du monde". "Sur les cinq premiers jours, nous avons pu collecter 1 500 €, mais au regard du nombre de visiteurs, nous pouvons vraiment faire mieux," a lancé Christian Vivès, directeur départemental de la Croix-Rouge dans le Calvados, invité de la matinale de Tendance Ouest, mercredi 20 septembre 2017.

Christian Vivès de la Croix-Rouge Calvados, invité de la matinale de Tendance Ouest. Impossible de lire le son.

Mobilisation spontanée des collectivités

Pour faire des dons depuis chez soi, il encourage les Normands à envoyer leur chèque à "Croix-Rouge Française - Urgences Caraïbes - 75678 PARIS CEDEX 14", ou à se connecter sur le site de l'organisation. Au même titre, la Fondation de France recueille également des dons en ligne.

"Ces derniers jours, des collectivités nous ont également contactés pour savoir comment organiser des collectes et nous les reverser, ou des particuliers, que d'autres continuent à le faire si elles le souhaitent", explique Christian Vivès. L'antenne du Calvados est joignable par téléphone au 02 31 82 59 43.

Magasins Carrefour

Aussi, le monde du commerce se mobilise. Les enseignes Carrefour de Rouen (Seine-Maritime), Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville mettent en place avec le secours populaire une chaîne de solidarité. Jusqu'au samedi 23 septembre inclus, les clients peuvent, lors de leur passage en caisse, apporter leur soutien par le biais de coupons d'une valeur de 2€.