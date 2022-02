Verbalisation express.....le PV électronique arrive dans l'Orne !

L?orne se met au pv électronique aujourd?hui... policiers, et gendarmes, sont dorénavant équipés d?une tablette électronique... à la corbeille, le carnet à souche !!.... ils n?auront plus qu?a saisir l?immatriculation du véhicule sur un écran informatique mobile... le pv sera directement envoyé au domicile du contrevenant via le centre de traitement de Rennes... des contraventions électroniques dressées pour des infractions comme le stationnement, la vitesse, le téléphone au volant...

