Espagne: Rajoy demande aux indépendantistes de renoncer à l'escalade

"Renoncez une fois pour toute à cette escalade de radicalisme et de désobéissance", a lancé M. Rajoy lors d'une intervention télévisée. "Il est encore temps d'éviter de plus grands maux", a-t-il averti après que 14 cadres du gouvernement régional catalan ont été arrêtés, provoquant des manifestations de rue contre le gouvernement espagnol et la police.

