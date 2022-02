L'essentiel du sport régional du week-end du 16 octobre

Foot

10ème journée de Ligue 1

Déplacement de Caen au Stade Francis le Blé, face à Brest .

Les bas-normands sont 8èmes ? les bretons sont 17èmes : aucun match remporté depuis le début de la saison.

Coup d?envoi samedi à 19h; match retransmis en intégralité sur Foot +.



11ème journée de Ligue 2 ? vendredi à 20h :

Laval reçoit Angers ? 1 point seulement sépare les 2 équipes.

Le Mans FC reçoit le second du championnat : Clermont Foot.



Le 5ème tour de la Coupe de France est disputé samedi et dimanche :

Alençon, seule équipe ornaise encore en course, va à Méry Corbon, dans le Calvados.

Vire reçoit les PTT Caen.

Orbec reçoit Dives.



Basket

Pro A, vendredi soir :

Déplacement du Mans à Pau Orthez.

Les 2 équipes ont gagné toutes les 2 leur 1er match de championnat, le week-end dernier, respectivement face à Nanterre et à Hyères-Toulon.



5ème journée de Nationale3

Lisieux, défait à Poissy la semaine dernière, va à Sartrouville.

Les 2 équipes sont à égalité de points après 4 journées de championnat.



Pré Nationale

Les garçons d?Alençon, second du championnat, vont à Vire.

Les féminines vont à Douvres.



Sports mécaniques

Avec la dernière manche du Championnat de France de rallycross , disputée ce week-end sur le circuit de Dreux.



Cyclo-cross : Challenge régional Yves Libor, organisé par le vélo-club fertois, dimanche ? de 11 à 17h, à la base de loisirs de la Ferté Macé.



Le 3ème Trail de la Roche d?Oëtre, disputé dimanche sur 13 ou 26km800.

Egalement : trail « découverte pour les jeunes », randos et circuit randonnée nordique.

Départs à partir de 9h30 sur le site de la roche d?Oëtre.

?et 1? sur chaque engagement est reversé à l?association Dunes d?Espoir.

C?est avec le soutien de Normandie FM.



Courses hippiques

Ultime réunion du meeting d?automne, dimanche, sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin ? avec : 7 courses de plat et d'obstacles dont le « Grand Steeple Chase du Pin ».

Avec de nombreuses animations : dont le traditionnel défilé des attelages du Pin, et tirage au sort de nombreux lots dont un exceptionnel Scooter.

C?est en partenariat avec Normandie FM.

