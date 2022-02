Retour des éclaircies dans l'après midi après une matinée nuageuse... T° de 8 à 17°

Météo France relevait ce vendredi, 9°5 à Alençon, 8°3 à Argentan, 11°0 à Flers, 8°5 à L?Aigle, 9°5 à Mortagne.



Des nuages bas gagnent par l'est notre département et couvrent actuellement le Perche et le Pays d'auge. Cette grisaille s'étend ce matin sur l'ensemble du département et c'est un temps gris , humide et brumeux qui domine. Le soleil perce en fin de matinée et la grisaille se dissipe. Un beau temps sec et ensoleillé s'établit l'après-midi sous un ciel clair ou très peu nuageux.. Les températures maximales de l'après-midi culminent entre 16 et 17 degrés. Le vent est faible de secteur Est.

