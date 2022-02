Une mère de famille a porté plainte contre son fils de 16 ans pour des violences physiques à son encontre, à son domicile, à Alençon ... Des faits de plus en plus répétés que cette mère ne supporte plus.... Elle a affirmé qu'elle était excédée par le comportement de son adolescent qui a été placé en garde à vue ce vendredi... présenté devant un juge des enfants du tribunal d?Alençon, son placement en foyer a été requis...

