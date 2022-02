Claire Ditezi, auteur, compositeur, chanteuse et guitariste, s'est nourrie à la poésie et aux sonorités d'aujourd'hui. C'est actuellement la chanteuse la plus inventive et la voix la plus fabuleuse de la jeune scène de la chanson. Sorte de cousine française de Björk, Claire Ditezi sera sur la scène du théâtre du Casino Barrière à Deauville, le samedi 31 octobre, à 20h30. Billets de 5 à 21€.



