La Havre aura bien ses deux usines d'éoliennes : une usine de pales et une usine de nacelles. C'est ce qu'a confirmé, mardi 19 septembre, Siemens-Gamesa, désormais propriétaire d'Adwen, ex-filiale d'Areva, qui avait pris ces engagements initialement. À la clé, 750 emplois directs pour la cité océane, selon l'industriel. Au moins 750 emplois supplémentaires devraient être créés pour la sous-traitance, "par le recours au tissu industriel local", annonce le consortium en charge du projet de parc éolien au large de Dieppe - le Tréport. 1500 emplois au moins donc, auxquels il faut encore ajouter les 125 emplois qui seront créés à Dieppe et au Tréport pour la maintenance et l'exploitation du parc.

Des nouvelles turbines pour le parc

Les permis de construire pour ces deux usines avaient été déposés par Adwen, le 21 mars. Mais quelques doutes s'étaient fait sentir depuis le rachat de cette filiale d'Areva par le leader mondial de l'éolien en mer, Siemens-Gamesa. Le géant a annoncé, mardi 19 septembre, arrêter l'industrialisation du modèle de turbine 8MW "AD8", développé par Adwen, qui devait équiper initialement le parc éolien en mer de Dieppe - le Tréport, mais aussi celui de Yeu-Noirmoutier. Il propose désormais de le remplacer par la turbine 8MW déjà développée en interne, la "D8". Un choix validé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, sur les bases de conditions précises. "Il ne devait pas y avoir de changement sur la production de ce parc éolien et sur son dimensionnement, explique Christophe Leblanc, directeur du développement pour le projet du parc. Et puis, il fallait surtout respecter les engagements pris initialement par Areva via sa filiale, Adwen, c'est-à-dire la création des usines et des emplois associés au Havre." Un soulagement donc pour la cité océane qui s'est préparée à accueillir les installations de longues dates sur des terrains de son grand port maritime. Son maire, Luc Lemonnier s'est dit "réjoui" de cette annonce.

Côté calendrier, la construction et l'installation du parc éolien au large de Dieppe-Le Tréport doit débuter fin 2018 pour un début d'exploitation fin 2021. Avec une puissance totale de 496 MW, la production de ce parc représentera la consommation annuelle d'environ 850 000 personnes soit les deux tiers de la population de Seine-Maritime.