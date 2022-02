De 6 mois de prison ferme à 18 mois avec sursis

Le procès du dopage de chevaux dans l?Orne... Reprise du procès ce matin devant le tribunal d?Alençon... La Procureur de la République, Carole Etienne, a requis, 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis et 15 000 euros d?amendes pour Bernard Sainz... 18 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d?amendes pour Jacques Augé et Yann-Marie Porzier... enfin un an de prison avec sursis et 15 000 euros d?amendes pour Sven Pauwels et Jean-Philippe Dubois...

Le tribunal correctionnel d'Alençon a mis son jugment en délibéré au 8 décembre à 14h.