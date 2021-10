Évreux. Formule 1 : petite 10e place pour Esteban Ocon à Singapour

Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Après sa belle performance au grand-prix d'Italie, on imaginait Esteban Ocon capable de tirer une fois encore son épingle du jeu à Singapour pour se montrer dans le haut du classement. Mais le pilote originaire d'Évreux, parti 14e sur la grille, n'a pas fait de miracle.

Pluie, sorties de piste et voiture de sécurité

Pourtant, de nombreux faits de course auraient pu lui ouvrir la voie. Dès le départ sous la pluie, un accrochage a éliminé Vettel, Verstappen et Raïkkönen, trois prétendants sérieux au podium. La voiture de sécurité est entrée plusieurs fois en piste pour permettre l'évacuation de voitures accidentées. Mais à chaque fois, Esteban Ocon n'est pas parvenu à en profiter pour dépasser les pilotes devant lui, comme les Haas de Kevin Magnussen et Romain Grosjean.

Au drapeau à damier, l'Ébroïcien termine avec le point de la dixième place, loin du vainqueur Lewis Hamilton. En attendant de rebondir en Malaisie, dans deux semaines, il pourra se consoler en se disant qu'il termine dans les points pour la 14e fois en 15 grand-prix.