Ouistreham. Rétro-Nautic 125 ans de voiles avec le SRCO à Ouistreham

Plus de 30 classes et séries sont attendues à l'occasion de ce Rétro-Nautic à Ouistreham samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017.

Objectif : Rappeler qu'après 100 ans de voile sportive, le monde du dériveur suscite toujours autant de vocations passionnées.

Il s'agit d'un rassemblement sans précédent et des retrouvailles inédites aux plus célèbres unités du yachting léger du 20e siècle.

Daniel NOBLET, président de la SRCO (Société des Régates de Caen Ouistreham) au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Retro-Nautic Ouistreham 2017 Impossible de lire le son.

Toutes les infos pratiques et le programme sur ouistreham-rivabella.fr.