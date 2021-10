Apollinaire vous propose de jouer :

Le 15 Attacus

Le 6 Azaro D'eva

Le 12 Apollon De Kacy

Le 9 Tell Me No Lies

Le 11 Vasco De Viette

Le 5 Volare De Lou

Le 4 Monas Invercote

Et le 14 Venus De Bailly

Départ à 16h10.