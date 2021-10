Hors Normandie. Un chien sur la liste électorale d'une ville Canadienne

Avant même le résultat des votes, le moins que l'on puisse dire c'est que cette élection restera dans les mémoires, il y a 4 candidats en lice (jusque-là rien d'anormal): Andy Wells le maire sortant, Danny Breen un ex-conseiller municipal, René Sharpe une businesswoman prof d'autodéfense et… Finn, un chien!

Du haut de ses 5 ans, ce bouvier Australien a bien préparé sa campagne. Proche des gens, disponible pour aider les personnes en difficulté, attentif à l'entretien des routes, une bouille craquante et une popularité qui monte en flèche, de nombreux atouts qui pourraient faire basculer les votes en sa faveur. Son maître a bien évidemment déposé sa candidature tout en sachant que son animal de compagnie ferait parler de lui. En effet Finn est déjà passé devant la caméra dans plusieurs films et séries tv Canadienne.

Non vous ne rêvez pas un chien se présente bel et bien aux élections municipales et avec une campagne qui fait le buzz sur internet; en voici les images.

Qu'on le prenne à la rigolade ou non depuis la diffusion de cette campagne Finn est une véritable star sur les réseaux sociaux. Reste à savoir qui mettra la main à la "patte"!