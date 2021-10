Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus): Les Dragons de Rouen frappent un grand coup face à Grenoble

2ème victoire en deux journées et belle performance pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté leur match face aux Bruleurs de Loups de Grenoble sur le score de 5-2 vendredi 15 septembre 2017.

Alors que beaucoup d'observateurs voient déjà les Bruleurs de Loups de Grenoble sur la plus haute marche du podium cette saison, les Jaunes et Noirs ont montré qu'ils fallait compter avec eux.

Le film du match

Le premiers tiers temps voit les locaux montrer beaucoup d'intensité.Il sont récompensés par un premier but de Benjamin Antonietti après huit minutes de jeu. Une avance doublée cinq minutes plus tard par Nicolas Ritz à la déviation d'un lancer de Anthony Guttig en supériorité numérique 2-0.

Au retour de la pause, les joueurs de Fabrice Lhenry ne lâchent pas leur adversaire et restent solides défensivement. C'est donc logiquement que les Rouennais vont marquer deux nouveaux buts par Petr Hubacek et Mathieu Roy 4-0. La réaction grenobloise interviendra à la 16ème minute de jeu avec une première réduction du score par Joona Kunnas 4-1. Dans le dernier tiers, les Normands vont lâcher une seconde fois à la 17ème minute avec un nouveau but grenoblois de Joel Champagne 4-2. Une fin de match qui voit beaucoup de pénalités des Isérois et c'est sur une de celle-ci que Florian Chakiachvili viendra sceller le score du match avec un but à la bleue 5-2.

Réaction

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " il y avait une bonne intensité, beaucoup d'énergie, les joueurs ont travaillé fort et beaucoup et on fait beaucoup de sacrifices à cause des pénalités trop nombreuses mais j'ai vraiment aimé l'attitude. A Chamonix on avait baissé en qualité à la mi-match mais ce soir, malgré un 2ème tiers plus difficile on a bien défendu, les décisions ont été prises rapidement. La saison est longue, ce n'est qu'un match, le match aurai pu tourner différemment. On laisse Grenoble en favori et si on peut garder notre place d'outsider cela nous va bien."

Au classement après deux journées, les Normands occupent la 2ème place derrière Bordeaux à égalité de points.