Caen. A Caen, un restaurant participatif ouvrira bientôt ses portes

Un restaurant où vous choisissez le prix et pouvez même passer en cuisine à l'occasion. L'idée fait sourire, et pourtant elle verra bel et bien le jour à Caen (Calvados), dans le quartier de la Grâce de Dieu. En janvier 2018, Sauvages sur un plateau ouvrira ses portes place du commerce.

La cuisine, un langage universel

Ici, l'objectif est de recréer une ambiance de bistrot de quartier, favoriser la mixité sociale et surtout faire en sorte que les habitants s'approprient les lieux. "On aurait pu choisir une autre activité, mais la cuisine, la nourriture, ça touche tout le monde! sourit Mathieu Filoche, l'un des porteurs du projet. On veut utiliser ça comme langage universel pour créer du lien."

Guidé par un animateur, chacun pourra donc proposer ses services de serveur, et même de cuistot. La règle du jeu, c'est qu'il n'y en a justement pas vraiment. "On peut imaginer un jour un menu vegan, servir le lendemain de la cuisine turque et un autre jour des tripes, présente Mathieu. On veut créer de la diversité et surtout garder un projet un peu vierge pour que les gens puissent s'y investir et apporter leur touche"

Ouverture progressive

Lancé il y a plus d'un an par la bande du Café Sauvage, le projet prend forme. Début octobre, une phase de rodage sera lancée avec l'ouverture d'un espace "salon de thé" le mercredi après-midi. Progressivement, les portes resteront ouvertes plus longtemps et quelques repas du midi seront servis. Après cette phase de rodage, service continu à partir du mois de janvier!

Pour rester accessible, le plat sera proposé à prix libre, et le menu à prix choisi: 6, 9 ou 12 €. Et pour rester économes et responsables, ce sont des produits glanés chez les producteurs du coin ou dans les invendus de supermarchés qui remplieront le garde-manger. Et la récup' se retrouve aussi côté mobilier. Avis aux donateurs, si vous voulez vous débarrasser de tables, chaises ou couvert, les Sauvages sont preneurs!