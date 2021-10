Festival d'humour. Rire en seine de retour en Seine-Maritime

La Compagnie des Zoaques vise à promouvoir l'humour en Normandie. Depuis 2010, elle organise Rire en Seine: un festival d'humour qui favorise la diversité. Mathilde Guyant est l'organisatrice du festival.

Quel est le but de ce festival?

"Nous avions dès le début le souhait de rendre l'humour accessible à tous. Il ne s'agit pas de promouvoir des têtes d'affiche même si nous recevons cette année quelques humoristes connus comme Didier Bénureau ou Manuel Pratt. Nous voulons surtout attiser la curiosité de notre public et lui faire des propositions originales en donnant l'occasion à de jeunes humoristes de se faire connaître."

Comment recrutez-vous vos humoristes?

"Depuis quelques années, je fais partie de la Fédération des festivals d'humour. Par ce biais nous avons développé un véritable réseau avec une cinquantaine d'autres festival d'humour, ce qui nous permet de dénicher des perles. Mais le festival d'Avignon reste aussi un véritable vivier d'artistes dans lequel je puise. Après 7 ans d'activité, notre festival bénéficie aussi désormais d'une certaine renommée et les humoristes sont nombreux à nous solliciter directement."

Par quel biais faites vous la promotion de talents normands?

"Nous proposons systématiquement une soirée tremplin au cours de laquelle se produisent des artistes locaux. Cette année, par exemple, nous accueillons Bruno Bayeux. Il s'est déjà illustré dans un tout autre registre par son implication au sein de la troupe La Piccola Familia et son rôle dans Richard III, mais ici le public va le découvrir dans un one-man-show complètement inédit. Parmi le jury siègent des producteurs, des programmateurs de festivals et des personnages influents dans l'humour comme le Youtubeur Philippe Vaillant. C'est une opportunité pour ces humoristes, l'occasion de prendre contact avec des professionnels, de bénéficier de conseils avisés et d'intégrer un réseau. De plus, nous aimons proposer des premières parties avec des artistes coup de coeur et des troupes d'amateurs."

Quels registres d'humour privilégiez-vous?

"Rire en Seine est un festival intercommunal. Aujourd'hui, de nombreuses communes de l'agglomération participent à cet évènement. Ces spectacles se créent en fonction des demandes des communes et des critères imposés. Mais nous favorisons la diversité. Nous avions déjà présenté les années passées la pièce l'Abribus et Un grand cri d'amour de Josiane Balasko mais ce sont des classiques qui ont toujours beaucoup de succès. Voilà pourquoi nous avons souhaité les reprogrammer. Les autres spectacles sont complètements inédits. Certains sont familiaux comme Rien et m'aime trop, présenté le 8 octobre au Théâtre Montdory de Barentin, ou le Cabaret des mangeurs de lapin à Charles Dullin le 7 octobre. D'autres s'adressent à un public plus ciblé comme le spectacle de Manuel Pratt ou la saga de la françafrique. Nous assurons toujours une grande diversité dans l'humour sans jamais privilégier un genre plus qu'un autre. Certains spectacles sont purement divertissants et d'autres offrent sous couvert d'humour une véritable réflexion."

Pratique. du 29 septembre au 7 novembre. Rouen et son agglomération. Tarifs 12 à 25€. www.rirenseine.fr