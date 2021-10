Cherbourg : cette année, si vous alliez au théâtre ?

"Une programmation, c'est un peu comme une recette de cuisine" estime Farid Bentaiëb, qui a pris les rênes du Trident il y a six mois. La scène nationale de Cherbourg présente mardi 12 septembre 2017 à 19h30 les spectacles de la saison. Une soirée gratuite au théâtre à l'italienne (photo), en présence de plusieurs metteurs en scène.

De la danse...

Le Trident propose "un voyage de sept spectacles" pour les novices comme les grands amateurs de danse. Cela débute le 11 octobre 2017 avec un mélange des genres : Crossover, de la danse contemporaine teintée de hip-hop. A découvrir aussi, le chorégraphe caennais Sébastien Laurent, qui propose sa création "Soli.des", où il occupe la scène avec une pianiste-danseuse et son imposant piano à queue.

Du théâtre...

L'épopée d'Ulysse à la sauce Pauline Bayle se jouera le 2 décembre. "Elle a réécrit l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, avec une distribution de cinq acteurs, qui jouent chacun l'ensemble des rôles". Autre auteur, Romain Gary, dont le roman autobiographique Chien Blanc est adapté dans White Dog, pièce qui mêle théâtre et marionnettes, les 24 et 25 mai. Un chien de papier, dressé à tuer les noirs, amène le spectateur à réfléchir sur l'inné et l'acquis.

Des formes hybrides...

Vendredi 23 et samedi 24 février, le public est invité à embarquer dans une dégustation de vins jusqu'au bout de la nuit, guidée par l'intarissable Sébastien Barrier, dans son spectacle "Savoir enfin qui nous buvons". Les 13, 14 et 15 avril, les Belges prennent le pouvoir avec deux spectacles. A découvrir notamment Les Misérables en 1h20 top chrono, un théâtre d'objet avec des figurines.

De la musique...

L'humoriste François Morel prendra sa casquette de chanteur le 15 novembre pour un hommage décalé au music-hall. Autre grand nom, Arthur H, qui présentera le 15 mai son double album au théâtre à l'italienne. Enfin, le 9 février, derrière le duo Birds on a wire se cachera la chanteuse de Moriarty, Rosemary Standley, qui propose avec une violoncelliste des interprétations personnelles de Pink Floyd, Cat Stevens, Bob Dylan ou des traditionnels de la bossa-nova.

Un coup de coeur...

Le spectacle barré des Havrais de PJPP, Les déclinaisons de la Navarre. Un couple, un canapé, et un extrait de téléfilm de série Z répété, détricoté, déclamé, interprété façon West Side Story, film érotique ou danse africaine… "On rit beaucoup!" assure Farid Bentaïeb.

Pratique. Présentation de la programmation du Trident, scène nationale de Cherbourg, soirée gratuite, mardi 12 septembre 2017 à 19h30 au théâtre à l'italienne.