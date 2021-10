Saint-Lô. Manche : quelques visites incontournables pour ce week-end

Les Journées du patrimoine, ces samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, sont l'occasion de se rappeler les trésors que compte la Normandie. Petit tour dans la Manche à la (re)découverte de certains de ces incontournables.

Le phare de Gattevile, le deuxième plus haut phare de France

Situé sur la pointe de Barfleur, dans le Val de Saire, le phare de Gatteville possède des dimensions de rêve. Haut de 74,85 mètres, il est le deuxième plus haut phare de France. Il est composé de 11 000 pierres de taille en granit et de 365 marches. Il compte autant de fenêtres que de semaines et autant de niveaux que de mois. Construit par l'ingénieur-architecte La Rue entre 1829 à 1834, le phare de Gatteville est visitable. Les plus courageux pourront admirer à son sommet une vue panoramique saisissante. 3 € par adulte et 1 € par enfant – Fermé de la mi-novembre à janvier sauf vacances scolaires

Le Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde

Lancé à Cherbourg en 1967, long de 128 mètres et pesant plus de 9 000 tonnes, Le Redoutable est le tout premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Accessible au public depuis 2002, au sein de la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin, on peut y découvrir la vie à bord, du poste de commandement jusqu'aux chambres de l'équipage. Un audio-guide emmène les visiteurs à travers les différentes pièces de l'engin. Une simulation de pilotage à la fin du parcours, permet de s'improviser membre d'équipage le temps de la visite.

Le Hangar à dirigeables

Au coeur du bocage, c'est un mystérieux bâtiment qui se dresse près de Sainte-Mère-Eglise. Haut de 30 mètres et long de 150 mètres, cet ancien hangar à dirigeables est l'unique survivant des douze centres aéronautiques construits pendant la Première Guerre mondiale par la Marine nationale. Classé Monument historique en 2003, il se visite au travers d'expositions historiques et d'animations ponctuelles telles que les vols en Aéroplume®, pour planer comme un oiseau dans le ciel.

Le Mont-Saint-Michel insulaire, sous le ciel de l'archange

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le Mont-Saint-Michel abrite une abbaye datant du Moyen-Âge dont la construction à partir du Xe siècle représente une incontestable prouesse technique et artistique. Le Mont-Saint-Michel redevient une île lorsque les coefficients de marée sont importants. Observable depuis les remparts du Mont ou bien du sommet de l'abbaye, la marée montante offre à un spectacle à couper le souffle.

Idée visite : Un dimanche sous le ciel de l'archange. Le Centre des monuments nationaux donne de nouveau accès à un belvédère aussi majestueux que surprenant de l'abbaye : les terrasses du choeur. Cette visite offre une vue exceptionnelle sur le village et la baie. 1, 8, 15, 22, 29 octobre. 5, 12, 19, 26 novembre et 3, 10, 17, 24, 31 décembre à 11h00

La cathédrale de Coutances, l'élévation d'exception

Monument emblématique de la Manche, la cathédrale de Coutances est un des fleurons de l'art gothique en Normandie. Architecture remarquable, clochers vertigineux, l'édification de ce monument commença dans les premières décennies du XIIIe siècle. La visite des parties hautes de la cathédrale de Coutances vous entraîne dans un parcours d'exception, au coeur des tours et des tribunes. Le guide commente les vestiges romans, les charpentes et les vitraux au plus près : une visite d'exception pour un édifice hors norme. Visite sur réservation les 27 et 28 octobre, 3 et 26 novembre à 15h – 02 72 88 14 25 (8 € par adulte et 4 € par enfant).