Opéra. Norma, un amour secret au Théâtre des arts de Rouen

C'est avec cinq représentations de Norma de Bellini que le Théâtre des arts de Rouen ouvre sa saison du 29 septembre au 7 octobre 2017. Frédéric Roels, directeur général, signe la mise en scène de cette oeuvre maîtresse de Bellini et opte pour un parti-pris original tant pour la distribution que pour le décors et l'ajout de chorégraphies.

Pourquoi avoir choisi de mettre en scène Norma?

"C'est pour moi la première mise en scène d'un opéra de Bel canto, un style dont Donizetti, Rossini et Bellini sont les principaux représentants. J'apprécie particulièrement la sensibilité de Bellini, la simplicité de ses mélodies et l'émotion qui s'en dégage. Bellini est mort très jeune. Il a souvent fait appel au librettiste Félice Romani dont l'écriture est très poétique et le langage est très fleuri. Il explore les sentiments humains et les contradictions des passions des hommes. La musique de Bellini souligne le texte et en approfondit le moindre mot. Norma est l'opéra le plus connu de Bellini, c'est un opéra représentatif de son style, de son art et de sa notoriété. Voilà pourquoi j'ai choisi pour ma dernière saison au Théâtre des arts de mettre en scène Norma".

Quelle est l'originalité de cette production?

"Je me suis penché sur le texte et sur les écrits de musicologie et j'ai réalisé que Bellini avait pensé le rôle de Norma pour une mezzosoprano et celle de sa rivale Adalgisa pour une soprano alors que la tradition avait perpétré l'inverse. Il me semblait plus logique que Norma étant plus âgée ait une voix plus corsée alors que celle D'Adalgisa devait être plus légère et plus juvénile. Ce choix de la tessiture a plus de sens dans la dramaturgie de Norma. Il fallait de plus une double distribution. Comme il s'agit d'une co-production avec l'opéra d'Oman, la troupe devait également se produire là-bas mais comme il est trop difficile de trouver des remplaçants sur place, nous avons pris le parti d'emblée de doubler les rôles. Pour les interprètes de Norma et d'Adalgisa, c'est donc une prise de rôle puisque ces rôles ne sont jamais interprétés dans ces tessitures habituellement."

Quels choix de metteur en scène avez vous fait?

"Norma vit une histoire d'amour secrète et, en parallèle, face à l'occupant romain le peuple gaulois fomente une révolte dans l'ombre. J'ai voulu retranscrire cette atmosphère de clandestinité en plaçant l'intrigue sous terre dans une salle percée par un oculus à travers lequel on peut apercevoir le ciel. Cet espace extérieur est tantôt réel tantôt fantasmé et reflète l'état d'esprit des protagonistes. L'espace souterrain fait écho aux racines que ce peuple gaulois revendique, à cette résistance dont il fait preuve en repoussant l'occupant: c'est une métaphore. Les costumes marient modernité et tradition. Polione, proconsul, porte un costume classique agrémenté d'une toge qui marque son appartenance sociale alors que les costumes de Norma et Adalgisa sont d'avantage d'inspiration antique, même si quelques détails du costume évoquent les tourments de Norma partagée entre son coeur et sa raison. D'autre part j'ai choisi d'ajouter à cette mise en scène une chorégraphie interprétée par trois danseurs, qui fait écho au triangle amoureux. Ils n'incarnent pas vraiment les trois protagonistes majeurs mais soulignent des moments paroxystiques de l'oeuvre."

