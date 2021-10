Rouen. Canteleu : le dealer se faisait 650 euros par jour

Du 1er mai au 8 septembre 2017, Eric Dufossey, 27 ans, est détenu en prison à la suite d'une condamnation du 10 avril 2017 pour violences avec arme, vols et menaces de mort. À peine sorti, il récidive en se rendant coupable de revente d'héroïne, cannabis et cocaïne. Le 8 septembre 2017, une ronde de police assurant une mission de sécurisation dans des immeubles d'habitation à Canteleu le surprend dans une cave dans laquelle il a installé tout le matériel nécessaire pour satisfaire son négoce : stupéfiants bien rangés par ordre de sortes et de poids, nourriture et même de quoi dormir. L'arrivée impromptue de la Police l'inquiète au point qu'il prend la fuite en oubliant une pochette contenant des documents administratifs le concernant.

Un commerce rentable

Interpellé, son domicile est perquisitionné, on y trouve un stock important de produits stupéfiants et de l'argent en quantité. Il avoue réaliser une recette de 650 euros par jour, ainsi qu'une liste de clients, certains débiteurs. En garde à vue, il se montre plutôt coopératif et explique qu'il travaille tous les jours dans la cave pour préparer les commandes des clients. À la barre, il déclare : "De fil en aiguille, j'ai été amené à faire de ce travail mon activité principale". Pour le Procureur, "beaucoup d'argent brassé en peu de temps montre le sens des affaires du prévenu". Sa défense note que "S'il est encadré, il peut saisir la chance de se réinsérer". Reconnu coupable, le Tribunal le condamne à cinq ans de prison dont un assorti du sursis, et une mise à l'épreuve de deux ans.