Teejay sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

Teejay, c'est une auteur/compositeur et interprète anglophone de vingt ans, qui nous emporte dans son univers indie-pop dès les premières notes. Jouant également de la guitare et du piano, elle a grandi dans la musique et a toujours eu envie de chanter.

En 2012, elle a pu chanter en première partie de Claire Denamur et c'est sur ce concert qu'elle a rencontré Bruno Morisetti, qui lui a proposé de venir enregistrer dans son studio. Deux ans plus tard, ils travaillent ensemble et viennent de dépasser leur objectif sur KissKissBankBank, site de financement participatif, afin de réaliser un nouvel album.

En 2015, la Normande avait déjà sorti "The right way".

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.