Querqueville. Fort de Querqueville : le nouveau propriétaire ouvre les portes... et en dit plus

C'est un bien hors du commun, qui avait été adjugé 500.000 €, lundi 15 mai 2017, aux enchères à Évreux (Eure). Le fort de Querqueville, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) est promis à un nouvel avenir. Cet édifice militaire, construit sur ordre de Louis XVI au XVIIIe siècle, appartient désormais à Boubekeur Khelfaoui, un entrepreneur parisien de 52 ans. A l'occasion des journées européennes du patrimoine, samedi 16 septembre 2017, il ouvre l'hémicycle du fort aux visiteurs, avec de nombreuses animations et des concerts.

Un projet économique, patrimonial et culturel

Le nouveau patron se laisse trois années pour construire un projet au sein du fort de Querqueville, un espace de six hectares dont 6000 m2 de bâtit. "Ce qui est certain, c'est que le projet s'orientera autour de trois segments: patrimonial et culturel, économique, et ludique."

Boubekeur Khelfaoui possède une vingtaine d'hôtels en France. "Créer un hôtel au fort de Querqueville fait partie des pistes, reconnaît-il, mais il n'y aura pas de projet économique sans la jonction des autres aspects". L'entrepreneur estime qu'il y a "une mise en tourisme de la région globale à imaginer, avec ce qui existe ici et pas ailleurs !".

Le site est pour le moment classé en "zone naturelle". Pour réaliser des aménagements, il est nécessaire qu'il soit transformé en zone constructible. Le propriétaire doit rencontrer le maire de Cherbourg au mois d'octobre. Son homologue de Querqueville, Jean-Michel Maghe, travaille d'ores et déjà avec Boubekeur Khelfaoui. "Il est intéressant que le fort devienne un lieu de promenade, de détente, de visite... D'autant que nous avons la volonté de développer le port, juste à côté. Cela doit être complémentaire" estime le maire délégué.

Pratique. Fort de Querqueville, ouvert samedi 16 septembre 2017 de 10h à 18h. Liste des animations à retrouver sur la page Facebook de l'office de tourisme.