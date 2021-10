Musique . Le festival du Loup vert à Jumièges

Organisé par l'association La meute, Le festival Le loup vert fête ses deux ans ce week-end. Pour rassembler 16 groupes, sound system et chanteurs, quatre organisateurs, quarante intermittents et près de 200 bénévoles conjuguent leurs efforts cette année. Simon Oheix est le programmateur de ce festival atypique.

Un festival qui promet d'être légendaire

"C'est une fameuse légende locale qui nous a inspiré le nom du festival mais le titre fait aussi état d'une vocation écologique. Nous prônons un festival éco-responsable et favorisons les circuits courts avec de la vente alimentaire de produits locaux". Enregistrant plus de 2 000 spectateurs par soir, le festival qui accueillait pour tête d'affiche l'année passée Les ogres de barback, Naaman, Sésé ou Gaël Faye, annonce une fréquentation en hausse cette année ce que Simon Oheix explique par les choix de programmation. "Cette fois nous accueillons Babylon Circus et Hilight Tribe: ce sont des groupes français très cotés qui tournent beaucoup à l'étranger mais qui malheureusement ne se produisent plus beaucoup en France. Nous sommes très fiers de les accueillir mais nous accueillons aussi des artistes moins connus qui méritent de l'être car nous voulons aussi privilégier la nouvelle génération comme Demi Portion qui nous vient de Sète qui offre un rap très accessible et même familial."

Pour tous les goûts

"Nous voulons nous démarquer des autres festivals mais même si on vogue sur la vague reggae, hip-hop et dub. On aime faire découvrir à notre public des propositions originales. Tous nos groupes sont français mais certains nous viennent d'outremer comme Marcus Gad. C'est notre coup de coeur." C'est lui qui ouvre le festival vendredi sur la grande scène. Il opte pour un tempo très lent, très méditatif et emmène littéralement son public dans son univers. Malgré son rythme nonchalant, son son est énergisant. "Il est charismatique et réussit a fédérer le public, à diffuser de bonnes ondes communicatives." Parmi les artistes insolites à découvrir Simon recommande également Stand high Patrol un DJ reggae breton qui avait fait la clôture du festival Les vieilles charrues il y a deux ans ou Blackboard jungle, un sound system de Rouen.

Un loisir à la base!

"Avec mon activité de Bookeur au sein de l'association 1001 prod records j'ai pu constituer un réseau et puiser dans mes contacts pour sélectionner des groupes, nous explique Simon Oheix. Ce festival met en avant la culture reggae dub, hip-hop. L'année passée, nous avons pris la décision de créer ce festival pour combler une lacune." En effet, malgré la demande, il n'y avait pas de festival de ce type dans le secteur. C'est le président du syndicat mixte qui gère la base de loisir de Jumièges et qui est également maire de la commune qui a soutenu le projet. Le festival dynamise ainsi la base de loisirs mais le site est de plus tout à fait propice à ce genre de format. "Vu la géographie des lieux, nous pouvons installer deux plateaux sur lesquels les artistes, chanteurs ou sound system jouent en alternance."

Pratique. Vendredi 22 et samedi 23 septembre à partir de 17h30. Base de loisir le Mesnil sous Jumièges. Tarif 26,9€. www.leloupvert-festival.com