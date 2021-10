Panorama XXL. La grande barrière de corail s'expose au Panorama XXL à Rouen

C'est un nouveau voyage sensoriel que nous propose l'artiste Yadegar Asisi avec ce panorama naturel. Exposé pour la première fois à Leipzig d'octobre 2015 à janvier 2017, ce panorama avait attiré plus de 440 000 visiteurs et prend ses quartiers à Rouen jusqu'en mai 2018.

Un travail de titan

Il aura fallu 3 ans à l'équipe de Yadegar pour créer cette immense toile hyperréaliste de 32 mètres de haut fourmillant de détails grâce à laquelle le visiteur plonge au coeur du plus grand récif corallien au monde représenté à l'échelle 1.

Après trois voyages successifs sur les lieux, et grâce au concours des biologistes marins Moshira Hassan, Morko Wolfling et à l'assistance du réalisateur de documentaire Ben Cropp, l'artiste a reconstitué l'écosystème de cette barrière de corail dans toute sa complexité et sa diversité et restitue les ambiances colorées chatoyantes de ce site unique. Entouré d'une équipe de 15 personnes, dessinateurs 3D, architectes, peintres, dessinateurs graphiques parvient à faire renaître ce cadre idyllique et malheureusement menacé par le réchauffement climatique.

Une préoccupation environnementale

Plus qu'un spectacle pour les yeux, l'oeuvre d'Yadegar Asisi se veut engagée. L'artiste crée des panoramas aussi bien inspiré par des sites occupés par l'homme que pas des sites naturels. En choisissant de présenter la grande barrière de corail, il montre sa fascination pour la beauté et la complexité de la nature et son intérêt pour la préservation de cet écosystème mis en danger par les activités humaines.

Après Everest réalisé en 2003, puis Amazonie en 2009, La grande barrière de corail est le troisième panorama nature imaginé par l'artiste et représente un véritable défit. La barrière de corail s'étend en effet sur plus de 2 000 kilomètres de long et est peuplée par des milliers d'espèces. L'artiste parvient cependant à mettre en valeur la formidable densité faunistique et floristique des lieux.

Du grand spectacle

Comme chacun des panoramas de l'artiste, La grande barrière de corail est un spectacle en soi. Une boucle répétée présente cet environnement unique de la nuit noire au zénith. Cet éclairage évolutif permet de cerner des détails nouveaux et de focaliser sur certaines scènes en particulier en fonction de l'heure de la journée.

Ce panorama est aussi servi par une musique d'ambiance. Grâce à une musique au piano accompagnée par des sons d'ambiance le spectateur est plongé dans une expérience immersive. En cela, les panoramas de Yadegar non seulement renouent avec la tradition des panoramas du XIXe qui permettaient de voyager sans bouger mais approfondissent encore cet effet en invitant le spectateur à ressentir un état méditatif propice à la relaxation et donc au voyage intérieur.

Pratique. Jusqu'au 27 mai 2018. Panorama XXL à Rouen. Tarifs 6,5 à 9,5€. 02 35 52 95 29.