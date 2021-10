Le-Havre. Grand show d'aéromodélisme ce dimanche au Havre

Le grand show d'aéromodélisme est un événement attendu par l'Aéro modèle club du Havre. Il se tient en cette année 2017 le dimanche 17 septembre. Au programme: présentations en vol d'avions civils et militaires et des hélicoptères. Il y aura aussi des combats aériens, des vols acrobatiques et même des courses de drones. Écoutez Jacques Brianchon, le président de l'Aéro modèle club du Havre:

Grand show d'aéromodélisme au Havre Impossible de lire le son.

Le Grand show d'aéromodélisme du Havre se déroulera le dimanche 17 septembre 2017 à partir de 14h00. Le public a rendez-vous le terrain de l'Aéro modèle club du Havre, situé sur la Zone industrielle portuaire Est, près du pont du Hode. Attention, le pont du Hode est actuellement fermé pour travaux, l'accès au site se fait donc par la route industrielle du Havre.