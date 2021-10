Petit-Quevilly. Raid des Amazones : Sandrine va "se dépasser" pour la bonne cause

C'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis quelque temps déjà, Sandrine Larive avait envie de "se dépasser" pour la bonne cause. Début décembre, cette habitante de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) partira au Cambodge, en binôme avec une amie, pour participer au raid des Amazones. Elle s'engage dans l'aventure en faveur de l'association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie.

Rugbywomen depuis l'âge de 10 ans, Sandrine est une addict du sport. "J'en fais depuis que je suis toute petite, j'étais assez bagarreuse alors mon père m'a inscrit au rugby", raconte-t-elle. Plongée dans un univers masculin jusqu'à ses 16 ans, le sport forge son caractère. "Mon père m'a toujours dit de ne jamais me laissé faire, de me surpasser, de faire plus mal que les garçons et de briller plus qu'eux." En 2015, la jeune femme se blesse à l'épaule, c'est là qu'elle découvre la course à pied et le trail. "Ce qui m'a plu, c'est le côté dépassement de soi, on commence par une course de 10 km puis on réduit son chrono."

"Sensibiliser à l'importance des dons"

Se fixer de nouveaux objectifs, c'est ce qui pousse aujourd'hui Sandrine a participé au raid des Amazones. Vélo, course à pied, canoë, une aventure d'une semaine pour la bonne cause. Elle a choisi de soutenir l'association Laurette Fugain : "C'était une évidence, ma mère y est bénévole, indique-t-elle. J'ai envie de sensibiliser le public à l'importance des dons de plaquettes et de moelle osseuse. On n'en parle pas assez, c'est même un peu tabou."

Avec sa coéquipière Sophie, elles ne se fixent pas vraiment d'objectif : "On espère ne pas finir dernières, dit-elle en souriant. On veut se donner à fond ensemble et faire parler de l'association." Pour réaliser leur projet, Sandrine et son binôme ont besoin de sponsors pour financer leur voyage et de dons pour alimenter la cagnotte destinée à l'association Laurette Fugain. Elles espèrent toucher le maximum de gens possible pour mener à bien leur projet.

Contact : slarive@sfr.fr