Rouen. À Rouen, l'appli Handytown dresse votre programme idéal des Journées du patrimoine

Avec pas moins de 278 activités réparties sur 132 sites, le programme des Journées du patrimoine est riche sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime). Pour s'y retrouver parmi toutes les propositions et en complément du traditionnel guide papier, la collectivité a fait confiance aux jeunes start-uppers d'Handytown pour développer un guide ludique et accessible sur smartphone.

Des outils de recherche perfectionnés

Après des itinéraires des points d'intérêt à voir à Rouen et à Deauville, le tout agrémenté de vidéos, de sons et d'explications historiques, les créateurs de ce petit guide touristique virtuel ont obtenu leur premier contrat pour développer une carte recensant toutes les animations de ces Journées du patrimoine. "On peut utiliser des filtres pour trouver les activités qui nous correspondent, en fonction de nos goûts, de la situation géographique et même de l'accessibilité à tel ou tel handicap", explique Simon Lecoeur, un des fondateurs d'Handytown.

• À lire aussi : Une application pour (re)découvrir les trésors de Rouen et de Deauville



Mais la start-up a voulu pousser l'expérience plus loin en inversant le processus de recherche. "L'utilisateur peut répondre à une sorte de quiz et l'algorithme lui sortira une liste d'activité qui devraient lui convenir", décrypte Geoffrey Mameaux. Accessible gratuitement sur l'écran d'accueil de l'appli Handytown, cette fonctionnalité dédiée aux Journées du patrimoine sera accessible jusqu'au mercredi 20 septembre 2017 avant de disparaitre.

Mais pas de temps pour s'apitoyer pour ses créateurs qui se projettent déjà vers la suite de l'aventure, notamment la création d'un parcours à la découverte du street-art rouennais ou le développement d'une version plus puissante de l'application.

Pratique. L'application Handytown est accessible gratuitement sur Android et Apple.