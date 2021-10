Saint-Contest. Bonne table à Caen : la Vila Caelis, un petit gout de Portugal près de Caen

Pour notre pause déjeuner nous prenons ce lundi 11 septembre 2017 la direction du Portugal. Rendez-vous ce midi à la Vila Caelis, à Saint-Contest près de Caen (Calvados), à quelques minutes du Mémorial. Dans ce restaurant spacieux et flambant neuf, les clients sont invités à un petit voyage gastronomique à travers les plats traditionnels portugais.

Ribambelle de spécialités portugaises

À la carte, plusieurs formules: le plat du jour à 9,90€, l'entrée/plat ou plat/dessert à 13,40€ ou l'entrée/plat/dessert à 15,80€. Parmi les spécialités au menu, on retrouve bien sûr les accras de morue, le bacalhau, les sardines braisées et autres pâtés de chorizo. Mes collègues se laissent finalement tenter par le cochon de lait farci, servi au choix avec les pommes de terre ou des frites. Surprises pour mes amis, peu habitués à manger se type de plat: la viande est bien tendre et la sauce légèrement piquante. De mon côté, j'opte pour un riz de canard, cuisiné à la portugaise et accompagné de petits légumes marinés.

Les assiettes sont plus que généreuses mais la gourmandise nous pousse quand même à continuer notre voyage culinaire jusqu'au dessert. L'un de nous opte pour une très jolie tarte au citron revisitée qui rivalise presque avec nos pasteis de nata, petits flans aromatisés à la cannelle qui nous embarquent tout droit à Lisbonne. Il nous reste juste le temps d'avaler un petit café avant de retourner sous la grisaille normande après cette pause ensoleillée. Si vous quitterez peut-être la Vila Caelis avec une chanson de Gusttavo Lima dans la tête, vous repartirez à coup sûr le ventre plein.

Pratique. Rue du Clos Barbey, à Saint-Contest. Tél. 02 31 50 40 40.