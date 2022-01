Si l'appellation Koleos demeure, le second modèle du nom n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. Débordant son cadet Kadjar de 20 cm, qui dépasse lui-même le Captur de 20 cm, le nouveau Koleos s'inscrit par-là même dans la catégorie des "grands" SUV. Fabriqué en Corée du sud, chez Samsung, autre marque du groupe français, il reste pourtant un pur produit Renault, conçu dans son Technocentre d'Ile-de-France et pleinement dans le style de ses derniers modèles.

Du goudron au petit tout-terrain

À bord, on reste dans l'univers propre à la marque, le conducteur bénéficiant - comme toujours chez Renault - d'une instrumentation vraiment lisible, affichage digital de la vitesse compris. Au centre d'une plaisante planche de bord de bonne qualité, l'écran central augmente en taille avec les finitions, de l'autoradio connecté en entrée de gamme à la tablette "standard" pour arriver à une grande tablette 8,7 pouces tactile couleur au niveau Intens, un atout de plus pour la performante plate-forme multimédia connectée R-Link 2.

Déjà bien pourvu en équipements sécuritaires dernier cri (freinage actif d'urgence, alerte de franchissement de ligne…) dès la version d'accès Life, le grand SUV de Renault fait néanmoins l'impasse, en haut de gamme, sur certains progrès souvent proposés par la concurrence. Dommage.

Dans tous les cas, le Koleos reste en 5 places afin d'offrir - dixit Renault - un haut niveau de confort intérieur lié à une habitabilité peu mesurée. L'ajout de 2 places supplémentaires aurait aussi pu altérer le gracieux profil de l'auto. Du coup, le coffre est énorme.

Au volant, le Koleos a du répondant avec les 175 ch bien maîtrisés par la boîte auto X-Tronic. En configuration traction, les prestations routières sont honnêtes, mais le poids du turbo-diesel pèse sur l'essieu avant dans les virages. Ce qui engendre un certain roulis. Dans le même temps, la suspension transmet plus sèchement aux passagers l'état de la route que les autres Renault.

En contrepartie, la réactivité de la direction débouche sur un réel agrément de conduite tant qu'on ne recherche pas la sportivité. En 4 roues motrices, le Koleos étonne par ses réelles aptitudes à s'aventurer en tout-terrain, en partie grâce à ses porte-à-faux réduits, sans toutefois aller tutoyer l'extrême.

Fiche technique. L 4,67 m x l 1,86 m x h 1,67 m. Perf (1.6 dCi 130 ch bvm6 2WD). Conso normalisée mixte : 4,6l/100. Coffre (VDA) : 498 l. Poids à vide : 1 540 kg. Prix : de 29 900 € (1.6 dCi 130 ch Life) à 43 400 € (2.0 dCi 175 ch).

