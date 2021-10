Hérouville-Saint-Clair. Un "Raid" festif et convivial attendu à Hérouville-Saint-Clair!

La 1ère édition du Raid lancé par Hérouville-Saint-Clair et la société Organic Sport Consulting aura lieu les 22 et 23 septembre prochains sur le site de la Presqu'île, qui deviendra à terme un nouveau quartier d'Hérouville. Avec pas moins de quatre activités de pleine nature au programme, les participants pourront se défier au kayak, au tir à l'arc, à la course à pied et au VTT.

Pour les entreprises, ou en famille

Organisé en deux temps, le Raid sera réservé aux entreprises le vendredi 22 septembre pour laisser place aux familles le samedi 23 septembre. "C'est un maillage qui réunit des entreprises d'Hérouville et de l'agglomération, les familles et les clubs de la ville" explique Christophe Lemarié, l'un des organisateurs. "On a voulu s'appuyer sur les forces vives de la commune mais bien entendu l'événement est ouvert à tous". Par équipe de quatre à six personnes, les entreprises "auront l'occasion de se rencontrer, comme un team-building" et les familles pourront se réunir sur un seul et même événement. "Sur l'agglomération, c'est le seul événement qui permet de faire du sport en famille, mélangeant tous les âges", poursuit-il.

Promouvoir le territoire

Avec l'idée de s'inscrire sur la durée, l'événement permettra surtout de valoriser le territoire hérouvillais, qui pourrait devenir l'une des plus belles vitrines de la commune. "On cherchait un événement pour valoriser ce site et le faire connaître par la population. Il n'y a rien de mieux que le sport pour faire découvrir ce nouveau quartier, encore méconnu des hérouvillais", conclut Christophe Lemarié.

Horaires : Vendredi 22 septembre : Raid Entreprise de 15h à 18h. Samedi 23 septembre : Raid Famille de 10h à 18h. Tous les renseignements ici.

A LIRE AUSSI.

Athlétisme. Du handisport au Meeting d'Hérouville

Week-end sport et nutrition à Hérouville samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017

La bibliothèque d'Hérouville déménage pour l'été ... à la piscine

[REPLAY] : Revivez l'émission spéciale 13e Meeting d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair !

Futur tramway de Caen : dernier jour pour donner votre avis