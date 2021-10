La Ferté-Macé. Les journalistes aiment-elles les brochettes de tripe?

Les tripes en brochettes sont une spécialité culinaire de La Ferté-Macé (Orne). Leur promotion est assurée par la confrérie de la Tripière fertoise, dont le trente-septième chapitre est organisé ce samedi non loin de la Ferté, à Bagnoles de l'Orne.

Entre folklore et retombées médiatiques espérées, deux éminentes journalistes seront intronisées, ce samedi 9 septembre 2017.

Natacha Polony et Catherine Pégard

Natacha Polony, qui a travaillé pour Marianne et signe une tribune dans Le Figaro. Elle a été chroniqueuse dans " On n‘est pas couché ", sur France 2 et dans " Le Grand Journal ", sur Canal +, avant de lancer sa web-tv.

Également intronisée: Catherine Pégard, journaliste politique au Point, dont elle a été rédactrice en chef, avant de présider l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.