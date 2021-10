Hors Normandie. De bonnes nouvelles pour Béliers, Lion, Capricorne et Poissons en ce vendredi 8 septembre

Bélier

Vous êtes à la recherche de quelque chose d'un peu plus profond que naguère. Vous êtes apaisée et surtout ne plus avoir peur. Vous vous sentez rempli d'une énergie positive.

Taureau

Vous serez sceptique vis-à-vis de discours un peu sibyllins destinés à vous enfumer l'esprit. Pendant ce temps-là tout reste bloqué. L'inexpérience de certains se faufile sous des prétextes d'imprégnations et de motifs pour le moins un peu léger.

Gémeaux



Pour vous tout commence maintenant dans le cadre professionnel. Vous n'avez pas de temps à perdre car rien n'est jamais immédiat. Je comprends que votre impatience soit grande

Cancer

Vous renoncez vraiment à toute pédagogie. Vous donnez le sentiment que vous avez une envergure qui peut faire l'économie des détails. Attention vous risquez d'être un peu cassant à vos risques et périls.

Lion

Votre état d'esprit est assez serein. Vous avez un sentiment positif sur tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez du plaisir dans votre travail, vos activités en règle générale.

Vierge

Vous cherchez un socle pour asseoir votre réputation. Un nouveau challenge et de nouveaux projets en vue. Projets qui feront parler d'eux. Vous ne laisserez pas indifférent. Aucune rancoeur sur le passé, quelques incompréhensions sans plus.

Balance

Vous donnez l'impression d'être une forteresse inexpugnable. Aucune citadelle n'est imprenable. Prenez garde. Une trop grande témérité ne peut que nuire. Prudence donc.

Scorpion

La nostalgie des vacances encore toutes fraîches, quel élément pourrait vous ramener en arrière? vous avez envie de ciels capricieux, de paysages sauvages. Une carte postale mâtinée d'émotions passées. Juste une poussière sur le coeur.

Sagittaire

Vous n'avez pas le contrôle, c'est tout du moins votre impression. Vous vous angoissez avec une argumentation plutôt fragile. Vous demeurerez vulnérable durant toute cette journée.

Capricorne

Journée positive. De la dynamite! rien ne vous résiste et surtout " tout est possible et réalisable " vous saurez agir et créer de nouvelles stratégies afin de gagner du temps. C'est pour vous l'essentiel.

Verseau

Vous faire remonter les bretelles; c'est tout du moins votre crainte. Vous n'avez pas la conscience tranquille? il semble que vous soyez passé au travers des mailles du filet. Vous avez de la chance. Pas de conséquence.

Poissons

Humeur de rêve. Vous vous poserez des questions mille questions pour améliorer votre cadre familial. Toujours plus d'écoute, de dialogue. Vous savez que rien ne peut progresser sans harmonie grandissante.