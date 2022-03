Les sorties cinéma du mercredi 19 octobre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Polisse



Film dramatique français avec Karin Viard, Joey Starr et Marina Foïs



Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs)est très dur… Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un livre de photos sur cette brigade.





*Real Steel



Film américain d'action et d'anticipation avec Hugh Jackman



Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de haut. A présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d’un combat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour construire et entraîner un champion.





*L'ours montagne



Film d'animation danois



Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à la montagne. Alors que Jonathan se dispute avec sa petite sœur, celle-ci franchit la porte du jardin, malgré les avertissements du grand-père : soudain enlevée par un ours gigantesque, elle disparaît dans une immense et mystérieuse forêt… Mort d'angoisse, Jonathan part aussitôt à sa recherche. C'est le début d'une aventure palpitante, au cœur d'un univers enchanté et menaçant, peuplé de créatures étranges...

Le coup de coeur de Nelly est pour "Polisse" récompensé au festival de Cannes. Ecoutez la nous parler également de la programmation du cinéma "Le donjon" à Bricquebec :

Le Donjon , 5 rue de Verdun à Bricquebec.