Le Coeur de Nacre s'offre un centre aquatique

Si la partie sportive est importante, une place majeure est accordée aux loisirs pour attirer les familles et les touristes : bébés nageurs, aquagym, fitness, sauna, hammam, relaxation, luminothérapie… Une plage synthétique verra aussi le jour.



Un vieux projet

Ce genre de construction bénéficie aujourd’hui de technologies adaptées pour limiter au maximum les dépenses énergétiques. Une chaudière à bois doit notamment assurer 90 % du chauffage de l’eau. Le bassin extérieur bénéficiera d’une couverture thermique pour limiter les pertes de chaleur et l’évaporation. Il reste à déterminer le prix du billet d’entrée. Des pass de dix entrées pourraient être proposés contre 30 €. Plusieurs tarifs seront proposés permettant d’accéder aux différentes zones du complexe.

L’idée de créer ce centre ne date pas d’hier. “Certains élus souhaitent cet équipement depuis trente ans, mais il a fallu attendre la création de la communauté de communes en 2002 pour relancer le dossier”, explique Alain Yaouanc, président de la communauté. Le syndicat mixte Caen-Métropole, dans le cadre du Pays de Caen, a depuis le début accordé son soutien à ce projet dont le coût est évalué à 9,3 millions d’euros et qui devrait générer 20 emplois. Alors que les travaux ont commencé en avril dernier, ils pourraient s’achever le mois prochain. Suivront alors cinq mois d’aménagement pour une ouverture en avril.