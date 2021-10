Rouen. En Seine-Maritime, ils contrefont des cartes bancaires

Tous originaires des pays de l'Est, en bande organisée, ils ont falsifié et contrefaits de banales cartes de paiement offertes en magasins pour les transformer en cartes acceptées dans les distributeurs de billets.

En avril 2016, une agence bancaire du Havre signale aux services de Police un distributeur de billets dégradé par la pose d'un dispositif installé pour utiliser frauduleusement des cartes de paiement. Une autre agence bancaire de Grand Quevilly signale bientôt le même fait.

La police visionne les vidéos sur les distributeurs, repère des individus qui font la ronde aux alentours et entame une filature lorsqu'ils réitèrent leurs actes dans d'autres agences bancaires. Leur voiture est identifiée, une adresse est retenue dans la région parisienne.

Un pauvre système de défense

Dans l'appartement, les policiers retrouvent le matériel qui a servi à la fabrication des outils utilisés pour leurs forfaits. Les cinq larrons sont placés en garde à vue. À la barre, tous se perdent en explications confuses et se contredisent. Le procureur estime qu'"aucun scrupule n'a arrêté ces prévenus, venus en France dans le seul but de voler de l'argent". Leur défense souligne qu"on peut s'étonner de voir requérir sur des éléments absents du dossier".

Reconnus coupables, Nicolae Crintea, 37 ans, et Vladimir Stavila, 33 ans, sont condamnés à quatre ans de prison ferme, Ion Stavila, 25 ans, et Ruslan Racovita, 36 ans, à deux ans de prison ferme, et Romas Mackevicius, 34 ans, à trois ans de prison ferme.

