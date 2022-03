Le décret, tant attendu, de création du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Normandie Université sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique est paru au Journal Officiel. Le PRES Normandie Université, impulsé par les universités de Caen, du Havre, de Rouen, et les deux écoles d’ingénieurs l'ENSICaen et l'INSA de Rouen, regroupe 70 000 étudiants, 4 000 enseignants-chercheurs et 2 200 doctorants.