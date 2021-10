Caen. Radars embarqués : premières amendes dès décembre en Normandie

La date de la mise en service des premières voitures radars est connue depuis ce lundi 4 septembre 2017 et une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ce sera à partir du mois de décembre. La Normandie a été choisie pour essayer le dispositif au format grandeur nature avec les premières amendes découlant des infractions qui seront relevées.

Le conducteur ignore tout de la verbalisation

"Nous avons choisi la Normandie et la région d'Evreux, tout simplement parce que c'est là qu'est l'entreprise qui développe les voitures radars adaptées pour être confiées à des entreprises privées, explique Emmanuelle Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Les contrôles effectués par ces voitures sont désormais entièrement automatiques, et le chauffeur et l'entreprise qui la conduise ignorent complètement ce qui se passe pour la verbalisation."

Un marché public est en cours pour désigner l'entreprise qui fournira les pilotes aux voitures de l'Etat. "C'est pour du beurre pour l'instant, mais quand le marché sera attribué en décembre ou en janvier, les premières verbalisations seront envoyées."

Emmanuelle Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière est l'invité de la rédaction sur Tendance Ouest, mardi 5 septembre 2017 :

