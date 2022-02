Basket (N1F) : Ifs remporte le derby contre Mondeville

algré un premier quart-temps largement dominé par des Mondevillaises impressionnantes (12-24, 10'), l'issue du match a logiquement tourné en faveur des locales, autrement plus expérimentées (66-52). En dépit de la combativité de ses visiteuses, Ifs est revenu progressivement dans le deuxième quart-temps (30-34 à la mi-temps) et a pris un ascendant décisif dès le début de la seconde mi-temps. "Il nous manque de l'expérience et de la confiance pour être sur la durée, analyse Didier Godefroy, entraîneur mondevillais. Mais je suis content de ce que j'ai vu. Cette équipe a quelque chose." Ifs enchaîne pour sa part une deuxième victoire consécutive et recolle au peloton principal. Samedi 22 octobre, il attaquera le deuxième quart de la saison à Poitiers, actuellement quatrième de Nationale 1. "Ca va être un gros match, prévient l'entraîneur ifois Michaël Déjardin. Il va falloir se rassurer sur certaines choses." De leur côté, les espoirs mondevillaises recevront Feytiat, une équipe en difficulté dans le bas du classement.