Kenya: l'opposition salue la décision "historique" de la Cour suprême

"C'est un jour historique pour le peuple kényan et par extension pour les peuples du continent africain", a ajouté M. Odinga, précisant que l'invalidation d'une élection présidentielle par un tribunal était une première sur le continent. M. Odinga a ajouté qu'il n'avait "plus confiance" dans la Commission électorale actuelle et qu'une nouvelle équipe devait conduire la prochaine élection présidentielle, d'ici 60 jours.

