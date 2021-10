Caen. Calvados : à la suite d'une permission un détenu ramène des stupéfiants en prison

Dylann Travert a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le jeudi 31 août 2017 pour détention et transport de stupéfiants ceci le mercredi 12 avril 2017 à la prison de Caen. Détenu depuis mai 2016 et libéré début août 2017, il ne s'est pas présenté à l'audience.

"J'ai trop parlé avant ma permission"

De retour à la maison d'arrêt après une sortie autorisée le jeune détenu est fouillé et cela est fructueux car il détient 5,23g de résine de cannabis et de 3,24g d'herbe. Ne pouvant que reconnaître les faits il explique qu'il a trop parlé "J'ai dit que j'avais rendez-vous à la mission locale pour des projets de formation, j'ai trop parlé, tout le monde le savait. Quelqu'un m'attendait à la porte de la mission locale pour me donner des stups et les introduire dans la prison. J'ai refusé mais il a insisté et s'est montré menaçant. J'y ai été obligé. Je ne veux pas dire qui c'est car je ne veux pas d'ennuis."

Peine ferme requise

Le casier judiciaire de l'homme comporte deux mentions : usage de stupéfiants et violence avec arme. Au regard de ce passé judiciaire la procureure requiert 2 mois de prison ferme et la confiscation des scellés. "L'infraction est constituée, il a bien fait entrer des stupéfiants en prison à l'occasion d'une permission. Comment croire qu'il y a été contraint ? Ce peut aussi bien être pour sa consommation personnelle."

Dylann Travert écope de 2 mois ferme.

