À quelques jours de la rentrée, il est temps pour les enfants de faire leur cartable. À Rouen (Seine-Maritime), le Secours populaire a décidé d'aider quelques familles en leur distribuant des fournitures. "On a choisi de cibler des familles qui ne perçoivent pas l'allocation rentrée scolaire, ce sont principalement des familles étrangères", explique Danielle Boutoute, la secrétaire générale du Secours populaire en Seine-Maritime.

"Comme les autres"

Cahiers, crayons, cartables, chaque sac contient la liste exacte des fournitures demandées par l'établissement. Une aide précieuse pour ces familles. Marie-Louise a deux enfants de 10 ans et 6 ans et elle ne sait pas comment elle ferait sans l'aide de l'association. "Je ne sais pas lire, pas écrire, je parle français mais je ne veux pas que mes enfants restent comme ça, explique-t-elle. Je n'ai pas les moyens d'acheter des cartables mais ici, on m'aide et je les en remercie."

"Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté, c'est important qu'ils aient, comme les autres à la rentrée, des cahiers neufs", poursuit Danielle Boutoute. Toutes ces fournitures ont été récupérées par les bénévoles de l'association à l'entrée de grandes surfaces partenaires pendant le mois d'août.

A LIRE AUSSI.

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

Rentrée: coût en baisse au primaire et au collège, en hausse au lycée

En Espagne, des enfants heureux d'aller seuls à l'école