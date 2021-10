Quatre photographes syriens viendront témoigner de la guerre dans leur pays à l'occasion du 24e Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. L'annonce a été faite mercredi 30 août 2017 par les organisateurs de cette rencontre autour des médias et qui se déroulera du 2 au 8 octobre 2017.

400 professionnels rassemblés

"Une rencontre est programmée jeudi 7 octobre au sein d'une exposition multimédia AFP inédite présentant leur travail. C'est très très dur de faire des photos sur son propre pays, sur la souffrance de ses proches", a souligné Patrick Gomont, le maire, lors d'un point presse.

De plus en plus, ce rendez-vous fédère les professionnels, attendus au nombre de 400 cette année, mais aussi le grand public. La municipalité bayeusaine estime à 35 000 le nombre de visiteurs qui se rendent dans les différentes expositions et participent aux soirées programmées.

Pour cette édition 2017, 50 reportages écrits, photographiques, radios ou vidéos ont été présélectionnés. Les prix seront remis le 7 octobre.

